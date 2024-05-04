Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|EventID
|04-05-2024 15:13:15
|38.4492
|37.3033
|14.95
|ML
|2.4
|Darende (Malatya)
|627536
|04-05-2024 14:16:43
|38.4422
|37.3217
|17.5
|ML
|1.6
|Darende (Malatya)
|627537
|04-05-2024 14:08:39
|38.265
|37.7417
|6.4
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|627535
|04-05-2024 13:23:28
|39.8753
|35.1906
|7
|ML
|0.8
|Sorgun (Yozgat)
|627534
|04-05-2024 13:12:23
|38.325
|31.8094
|11.5
|ML
|0.7
|Ilgın (Konya)
|627533
|04-05-2024 12:37:12
|38.8508
|37.3
|12.8
|ML
|1.3
|Gürün (Sivas)
|627532
|04-05-2024 12:31:39
|38.11
|32.7383
|7.03
|ML
|1.3
|Selçuklu (Konya)
|627531
|04-05-2024 12:03:08
|37.4431
|36.6053
|7.92
|ML
|1.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|627530
|04-05-2024 11:39:33
|37.7903
|37.7853
|20.9
|ML
|1.5
|Gölbaşı (Adıyaman)
|627529
|04-05-2024 11:28:17
|38.2192
|31.5497
|6.86
|ML
|1.3
|Akşehir (Konya)
|627528
|04-05-2024 10:56:48
|38.6375
|40.5694
|10.02
|ML
|1.8
|Genç (Bingöl)
|627527
|04-05-2024 10:02:55
|38.1072
|36.9111
|6.88
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|627526
|04-05-2024 09:22:41
|38.0997
|38.4442
|7.86
|ML
|2.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|627524
|04-05-2024 09:12:47
|38.5697
|39.5169
|7
|ML
|1.8
|Merkez (Elazığ)
|627525
|04-05-2024 08:19:54
|38.3353
|37.4183
|7.05
|ML
|2.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|627523
|04-05-2024 07:38:46
|38.2511
|38.1503
|6.99
|ML
|2.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|627522
|04-05-2024 07:10:03
|38.6464
|37.2972
|7
|ML
|1.8
|Gürün (Sivas)
|627520
|04-05-2024 07:04:33
|40.0703
|36.005
|7.27
|ML
|1.1
|Sulusaray (Tokat)
|627521
|04-05-2024 06:58:52
|40.7597
|27.4439
|11.32
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [07.90 km] Şarköy (Tekirdağ)
|627519
|04-05-2024 06:33:55
|36.6206
|27.9536
|62.53
|ML
|2.2
|Ege Denizi - [11.32 km] Marmaris (Muğla)
|627518