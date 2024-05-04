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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 4 MAYIS 2024? SON DEPREMLER AFAD/KANDİLLİ DEPREM || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Az önce deprem nerede oldu? - son dakika

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 16:18

AFAD Son depremler 4 Mayıs 2024 anbean güncelleniyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika Kandilli ve AFAD verileri ile yakından takip ediliyor. Kandilli son dakika deprem verilerine göre; Darende Malatya'da saat 15:13'te ve Antalya Körfezi Akdeniz açıklarında saat 15:37'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD deprem verilerine göre bugün ayrıca Tokat Kuruçay- Zile'de saat 09:34'te 2.0 deprem büyüklüğü kaydedildi. Hemen öncesinde ise Adıyaman Çelikhan'da saat 09:22'de 2.2 şiddetinde deprem oldu. Bugn Elazığ, Kahramanmaraş illerinde de 2.0 artçı depremler yaşandı. AFAD son depremler listesi üzerinden Türkiye'de bugün nerede deprem oldu sorgulanıyor. Peki, Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Az önce deprem nerede oldu? - son dakika verileri...

1/4SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 4 MAYIS 2024 SON DEPREMLER AFAD/KANDİLLİ DEPREM || Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde Az önce deprem nerede oldu - son dakika

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 4 Mayıs deprem listesi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Çevre illerden sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi oldu, Türkiye'de bugün nerede deprem oldu sorularına yanıt arıyorlar. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 4 Mayıs tablosu...

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Son dakika deprem listesinde ; Darende Malatya'da saat 15:13'te ve Antalya Körfezi Akdeniz açıklarında saat 15:37'de 2.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Tokat Kuruçay- Zile'de saat 09:34'te 2.0 deprem büyüklüğü kaydedildi. Hemen öncesinde ise Adıyaman Çelikhan'da saat 09:22'de 2.2 şiddetinde deprem oldu. Bugün Elazığ, Kahramanmaraş illerinde de 2.0 artçı depremler yaşandı.

 

EN SON HABERLER

3/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlikTipBüyüklükYerEventID
04-05-2024 15:13:1538.449237.303314.95ML2.4Darende (Malatya)627536
04-05-2024 14:16:4338.442237.321717.5ML1.6Darende (Malatya)627537
04-05-2024 14:08:3938.26537.74176.4ML1.6Akçadağ (Malatya)627535
04-05-2024 13:23:2839.875335.19067ML0.8Sorgun (Yozgat)627534
04-05-2024 13:12:2338.32531.809411.5ML0.7Ilgın (Konya)627533
04-05-2024 12:37:1238.850837.312.8ML1.3Gürün (Sivas)627532
04-05-2024 12:31:3938.1132.73837.03ML1.3Selçuklu (Konya)627531
04-05-2024 12:03:0837.443136.60537.92ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)627530
04-05-2024 11:39:3337.790337.785320.9ML1.5Gölbaşı (Adıyaman)627529
04-05-2024 11:28:1738.219231.54976.86ML1.3Akşehir (Konya)627528
04-05-2024 10:56:4838.637540.569410.02ML1.8Genç (Bingöl)627527
04-05-2024 10:02:5538.107236.91116.88ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)627526
04-05-2024 09:22:4138.099738.44427.86ML2.5Çelikhan (Adıyaman)627524
04-05-2024 09:12:4738.569739.51697ML1.8Merkez (Elazığ)627525
04-05-2024 08:19:5438.335337.41837.05ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)627523
04-05-2024 07:38:4638.251138.15036.99ML2.0Yeşilyurt (Malatya)627522
04-05-2024 07:10:0338.646437.29727ML1.8Gürün (Sivas)627520
04-05-2024 07:04:3340.070336.0057.27ML1.1Sulusaray (Tokat)627521
04-05-2024 06:58:5240.759727.443911.32ML1.3Marmara Denizi - [07.90 km] Şarköy (Tekirdağ)627519
04-05-2024 06:33:5536.620627.953662.53ML2.2Ege Denizi - [11.32 km] Marmaris (Muğla)627518

4/4KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.05.04 15:37:38 36.6298 31.0515 23.6 -.- 2.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 15:13:15 38.5170 37.2948 1.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 14:08:33 38.2697 36.8813 29.1 -.- 1.7 -.- EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 13:11:53 41.1210 28.8825 0.0 -.- 1.3 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel
2024.05.04 12:31:40 38.1500 32.6452 5.0 -.- 1.6 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.05.04 12:03:04 37.0852 36.3533 26.2 -.- 1.8 -.- CONA-(OSMANIYE) İlksel
2024.05.04 11:28:15 38.2375 31.5990 20.7 -.- 1.5 -.- UNCULAR-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.05.04 11:28:12 38.5988 31.7267 19.3 -.- 1.8 -.- KORASI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2024.05.04 10:56:48 38.6195 40.5492 6.7 -.- 2.0 -.- YAYLA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.05.04 10:02:55 38.1385 36.9815 5.0 -.- 1.9 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 09:42:40 40.0290 36.1148 5.0 -.- 1.8 -.- CIKRIK-YESILYURT (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:34:47 40.0963 36.0113 5.0 -.- 2.0 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 09:22:40 38.1238 38.4552 5.0 -.- 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 09:12:47 38.5615 39.5643 5.0 -.- 2.0 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 08:19:53 38.3355 37.4988 7.4 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 07:38:45 38.2783 38.1653 7.5 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.04 07:10:03 38.6663 37.3317 5.3 -.- 1.9 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.04 07:04:33 40.1152 35.8565 13.9 -.- 1.3 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.04 06:58:51 40.7677 27.4707 13.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 06:33:53 36.5678 27.9452 73.5 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 06:25:25 40.6282 29.0160 13.3 -.- 2.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.05.04 06:17:41 38.4875 37.2862 5.0 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 06:12:58 38.1603 36.5568 8.4 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 06:06:48 38.1298 36.5313 7.7 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 05:16:47 39.1305 28.1570 14.0 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.05.04 05:11:37 38.3970 37.0967 5.4 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:20:47 38.3767 37.5785 21.5 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.04 04:17:32 37.8650 36.3390 4.9 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 04:13:50 40.0130 35.9798 4.6 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:54:23 38.4487 26.5007 11.4 -.- 1.5 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2024.05.04 03:49:57 39.0255 27.8745 5.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.04 03:39:39 40.0645 36.0608 2.0 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.04 03:05:47 36.9578 27.3678 5.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.04 03:04:50 38.4935 39.3523 2.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.04 02:58:11 38.1457 38.5563 13.0 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.04 02:48:41 40.4095 28.8372 7.8 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.05.04 02:32:46 38.0083 37.3952 7.2 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 02:28:18 37.5352 32.1390 16.2 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.05.04 01:37:26 37.8895 36.3388 8.3 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.04 00:58:37 40.7592 27.4573 13.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.04 00:53:04 38.2245 27.6650 11.2 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.05.04 00:50:24 38.4320 37.3348 5.5 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

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#Deprem#Son Depremler#Kandilli

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