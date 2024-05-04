AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 4 Mayıs deprem listesi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Çevre illerden sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi oldu, Türkiye'de bugün nerede deprem oldu sorularına yanıt arıyorlar. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 4 Mayıs tablosu...