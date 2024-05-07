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Şevval ayı ne zaman bitecek 2024? Şevval ayı altı gün orucu ne zaman tutulur? İşte Diyanet takvimi ile Şevval ayı tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#Şevval Ayı 2024#Diyanet#Şevval Ayı Ne Zaman Bitiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 01:02

Şevval ayının ne zaman biteceği ve şevval orucunun tutulacağı tarih, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Diyanet kaynaklarına göre Şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” diyerek buyurduğu Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehap olarak tavsiye ediliyor. Peki, Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı altı gün orucu ne zaman tutulur? İşte, Şevval ayının biteceği tarih ve 6 gün orucuyla ilgili bilgiler.

1/4Şevval ayı ne zaman bitecek 2024 Şevval ayı altı gün orucu ne zaman tutulur İşte Diyanet takvimi ile Şevval ayı tarihi

Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman tutulur, sorusu ibadetlerini ihya edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 10 Nisan'da başlayan Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Özellikle Ramazan ayında tutamadıkları oruçlar için kaza orucu tutmak isteyenler, Şevval ayında Ramazan orucunun kazası hakkında Diyanet bilgilerine göre ibadetlerine yön verecekler. Peki, Şevval orucu ne zaman bitiyor ve bu ay içerisinde kaç gün tutulur? İşte, yanıtı...

2/4ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayının ardından gelen mübarek Şevval ayı 10 Nisan'da başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.

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3/4ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval ayı orucu tutmak isteyen vatandaşlar 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

4/4ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

ŞEVVAL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Yani Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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