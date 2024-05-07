Şevval ayı ne zaman bitecek 2024? Şevval ayı altı gün orucu ne zaman tutulur? İşte Diyanet takvimi ile Şevval ayı tarihi!

Şevval ayı 6 gün orucu ne zaman tutulur, sorusu ibadetlerini ihya edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. 10 Nisan'da başlayan Şevval ayında hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Özellikle Ramazan ayında tutamadıkları oruçlar için kaza orucu tutmak isteyenler, Şevval ayında Ramazan orucunun kazası hakkında Diyanet bilgilerine göre ibadetlerine yön verecekler. Peki, Şevval orucu ne zaman bitiyor ve bu ay içerisinde kaç gün tutulur? İşte, yanıtı...