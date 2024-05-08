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Resmi Gazete kararları 8 Mayıs 2024 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği yayınlandı!

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete 8 Mayıs#Resmi Gazete Kararları Neler#Bağkur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 02:34

Resmi Gazete kararları 8 Mayıs 2024, Bağkur prim gün sayısı, 9. Yargı Paketi ve TBMM'de devam eden diğer konular ile takip ediliyor. Atama kararları, yönetmelikler ve tebliğlerin günlük olarak yayınlandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği yayınlandı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

1/3Resmi Gazete kararları 8 Mayıs 2024 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği yayınlandı

Resmi Gazete 8 Mayıs 2024 kararları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Öte yandan Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi ile 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu. Ancak çalışmalar devam ettiği için iki önemli başlık için tarih henüz belli değil. İşte, 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.

2/38 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

8 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği

–– Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ

–– 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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3/3Resmi Gazete kararları 8 Mayıs 2024 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği yayınlandı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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