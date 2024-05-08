Resmi Gazete kararları 8 Mayıs 2024 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği yayınlandı!

Resmi Gazete 8 Mayıs 2024 kararları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Öte yandan Bağkur prim gün sayısının düşürülmesi ile 9. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu. Ancak çalışmalar devam ettiği için iki önemli başlık için tarih henüz belli değil. İşte, 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.