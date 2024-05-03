BAŞVURU ŞARTLARI

a. Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur vesözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.



b. Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.



c. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklarbakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.



ç. Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmışolanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlaragöre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluylakarşılanabilecektir.



d. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görevyapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır.



