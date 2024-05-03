Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Yayımlanan kılavuza göre, başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS ve personel.meb.gov.tr internet adresinden alınacak. Başvuru şartları arasında sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmak, adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak koşulları yer alacak. Adaylar MEB başvuru kılavuzuna göre başvurularını tamamlayacaklar. İşte, MEB Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve başvuru tarihleri.