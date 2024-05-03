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Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu 2024 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler olacak? MEBBİS başvuru ekranı bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Proje Okullarına Öğretmen Ataması#Milli Eğitim Bakanlığı#Proje Okullarına Öğretmen Atama Kılavuzu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 01:42

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), poroje okullarına öğretmen atama kılavuzu yayımlandı. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Ataması yapacak olan MEB başvuru şartları ve tarihlerini duyurdu. "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak olan öğretmen atama başvuru şartları arasında, en az dört yıl öğretmenlik yapma koşulu aranacak. Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Peki, MEB proje okullara öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler olacak? İşte, başvuru kılavuzu ve MEBBİS başvuru ekranı.

1/4Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu 2024 | MEB proje okullara öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler olacak MEBBİS başvuru ekranı bilgisi

Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Yayımlanan kılavuza göre, başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS ve personel.meb.gov.tr internet adresinden alınacak. Başvuru şartları arasında sözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmış olmak, adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak koşulları yer alacak. Adaylar MEB başvuru kılavuzuna göre başvurularını tamamlayacaklar. İşte, MEB Proje okullarına öğretmen atama kılavuzu ve başvuru tarihleri.

2/4PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamasına ilişkin başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz yayımlandı. Başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

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3/4BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı ve benzeri bilgilerini başvuruda bulunmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden talep edecek.

4/4BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının memur vesözleşmeli personel kapsamında öğretmen olarak görev yapmak.

b. Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmak.

c. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklarbakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış,erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

ç. Öğretmen ihtiyacının adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmışolanlardan karşılanamaması durumunda bu süre dikkate alınmaksızın diğer şartlaragöre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması hâlinde ilk atama yoluylakarşılanabilecektir.

d. Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görevyapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanacaktır.

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