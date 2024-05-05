MEB 2024 öğretmen atama takvimi için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı adayların gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantısı 5 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile öğretmen atama tarihi, sayısı ve kadro-branş dağılımı da öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bakanlar Kurulu toplantısında öğretmen atamalarının da gündem maddesi olarak masaya gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda sınıf öğretmenliği, matematik, rehberlik, okul öncesi gibi pek çok branşta öğretmen atamaları gerçekleştirilmişti. MEB öğretmen atamalarında kadro ve branş dağılımı ihtiyaç doğrultusunda belirleniyor. Sözleşmeli öğretmen atama detaylarının Kabine gündeminde olması bekleniyor. Peki öğretmen atamaları ne zaman, kadro sayısı açıklandı mı? Öğretmen atamaları branş dağılımı belli oldu mu? İşte son durum gelişmeleri...