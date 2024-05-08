×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 BAŞLIYOR || Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjan listesi sorgulama ekranı || MEB TAKVİMİ: 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen#Atama#Branş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 16:12

Öğretmen atamaları branş dağılımı 2024 öğretmen atama sürecinin başlamasıyla birlikte netleşti. Hatırlanacağı üzere 6 Mayıs günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla uzun süredir beklenen maratunu başlatmıştı. Bir gün sonra ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekim kameralar önünde 20 bin öğretmen ataması branş dağılımlarını açıkladı. Buna göre bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplamda 5 branştan 20 bin öğretmen alımı yapılacak. Öte yandan branşlara ait kontenjanlar ve öğretmen ataması 2024 taban puanları da netleşti. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2024 öğretmen ataması taban puanları sorgulama ekran, branş ve kadro dağılımı...

1/8ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 BAŞLIYOR || Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjan listesi sorgulama ekranı || MEB TAKVİMİ: 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak

Öğretmen adayları tarafından yılbaşından beri beklenen 2024 öğretmen atama takvimi resmen işlemeye başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte öğretmen adaylarının heyecan içerisinde merak ettikleri "Öğretmen ataması branş dağımları 2024" ve "Öğretmen atma kontenjan ve taban puanları" belli oldu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başvurularla ilgili en çok merak edilenler arasında yer alan başvuru tarihiyle ilgili önemli ayrıntıları da paylaştı. Peki, öğretmen atama başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş ve kadro dağılımı ile atama sürecine dair detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar ve Öğretmen ataması 2024

2/8ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Bakan Tekin açıklamasında 20 bin öğretmen atanacağını paylaştı. 

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak. 

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.

EN SON HABERLER

3/8ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 BAŞLIYOR || Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjan listesi sorgulama ekranı || MEB TAKVİMİ: 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263,
Özel eğitim öğretmenliği, 2 bin 499
Rehberlik 1597,
Din Kültürü öğretmenliği 1594,
İngilizce 968.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim camiamıza hayırlı olsun."

4/8 SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı.

Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. 

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak. 

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597,  din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968. 

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON HABERLER

5/8BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN GÖZLER MEBDE

BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN GÖZLER MEB'DE

20 Mayıs'ta başvuru takvimi açılacak.

Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde tekliflerini ileten kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum.

Her bir öneri ilgili genel müdürlüklerde titizlikle değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

6/8SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI

Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Buna göre alım yapılacak branş ve kontenjanlar da belli oldu. Sınıf öğretmenliği için gerçekleştirilecek atama sayısı 3 bin 263 olacak.

Sınıf öğretmenleri öğrencilerin pedagojik gelişimlerine katkı sağlar. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen müfredata uygun olarak eğitimler verilir. Sınıf öğretmeni çocuklara okuma ve yazma öğretir. Çocukların matematik ve fen bilgisi gibi alanlarda temel bilgileri öğretirler. Bunun yanı sıra müfredatın öngördüğü bilgiler doğrultusunda çocuklara önemli beceriler kazandırılır. Sınıf içerisindeki başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocukları tespit eden öğretmen bu konuda rehberlik servisi ile görüşür.

EN SON HABERLER

7/8DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI 2024

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJAN SAYISI 2024

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için gerçekleştirilecek atama sayısı 1.594 olacak.

Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin takvimi de paylaştı.

8/8ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 BAŞLIYOR || Öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjan listesi sorgulama ekranı || MEB TAKVİMİ: 20 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, nereden yapılacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#Öğretmen#Atama#Branş

EN SON HABERLER