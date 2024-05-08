ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Bakan Tekin açıklamasında 20 bin öğretmen atanacağını paylaştı.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak.

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 33 arkadaşımız, rehberlik 1 bin 597 böyle devam ediyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak.