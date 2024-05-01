Öğretmen atama takviminde son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 öğretmen atamalarında son viraja girdi. Geçtiğimiz hafta atamalar için Kabine Toplantısı'nı işaret eden Bakan Tekin'den bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak A Haber'de yaptığı değerlendirmede, "'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi. Bakanlığın duyurusunun ardından MEBBİS ve e-Devlet başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını gerçekleştirecekler. Yayımlanacak başvuru kılavuzunda da öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayıları yer alacak. Öğretmen atamaları, ön başvuru ve sözlü sınavlardan oluşuyor. Bu sene yapılacak olan öğretmen atamalarında 2023 KPSS puanı göz önünde bulundurulacak. Peki, öğretmen ataması kontenjan ve kadrolar ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.