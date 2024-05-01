ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak Kabine toplantısına işaret ederken, 'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.' ifadelerini kullandı.



Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak A Haber'de şu bilgileri paylaştı:



Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayrıt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir.



