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ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DAKİKA (MAYIS 2024) | MEB öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin atama takvimi için tarih verdi! MEBBİS başvuru ekranı açıldı mı?

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#Öğretmen Ataması 2024#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Atama Kontenjanları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:46

MEB öğretmen atamaları son durumla ilgili gelişmeler araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) gerçekleşecek olan 2024 yılı öğretmen atama takvimi için son hazırlıklar yapılıyor. Binlerce adayın haftalardır beklediği öğretmen atama başvurularıyla ilgili Bakan Tekin'den son dakika açıklama geldi. Öğretmen atamaları ile ilgili olarak Kabine toplantısına işaret eden Tekin, tarih vererek, "Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.' ifadelerini kullandı. MEB başvuru kılavuzunda, ihtiyaç dahilinde kadro sayılarını belirleyerek öğretmen ataması kontenjan sayısını belirleyecek. Adaylar 2024 öğretmen atama başvuru ekranı MEBBİS üzerinden ön başvurularını yapacaklar. En son 45 bin öğretmen ataması yapan Bakanlık, Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi pek çok alandan yeni atamaları gerçekleştirecek. Peki, öğretmen ataması ne zaman? 2024 öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5ÖĞRETMEN ATAMALARI 2024 SON DAKİKA (MAYIS 2024) | MEB öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı ne zaman açıklanacak Bakan Tekin atama takvimi için tarih verdi MEBBİS başvuru ekranı açıldı mı

Öğretmen atama takviminde son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 öğretmen atamalarında son viraja girdi. Geçtiğimiz hafta atamalar için Kabine Toplantısı'nı işaret eden Bakan Tekin'den bir açıklama daha geldi. Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak A Haber'de yaptığı değerlendirmede, "'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak." dedi. Bakanlığın duyurusunun ardından MEBBİS ve e-Devlet başvuru ekranı üzerinden adaylar başvurularını gerçekleştirecekler. Yayımlanacak başvuru kılavuzunda da öğretmen ataması kontenjan ve kadro sayıları yer alacak. Öğretmen atamaları, ön başvuru ve sözlü sınavlardan oluşuyor. Bu sene yapılacak olan öğretmen atamalarında 2023 KPSS puanı göz önünde bulundurulacak. Peki, öğretmen ataması kontenjan ve kadrolar ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak Kabine toplantısına işaret ederken, 'Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili olarak A Haber'de şu bilgileri paylaştı:

Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayrıt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir.

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3/5ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE KADROLAR BELLİ OLDU MU

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE KADROLAR BELLİ OLDU MU?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bakan Tekin önümüzdeki hafta sayının belirleneceğini açıkladı. Bu bilgiye göre önümüzdeki hafta MEB öğretmen atama kontenjan sayılarının ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak başvuru kılavuzu ile öğretmen atama başvuruları yayınlanacak.

Bakanlığın çalışmaları tamamlandıktan sonra atama kılavuzunda branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

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5/5EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

2023 yılı Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500’ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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#Öğretmen Ataması 2024#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Atama Kontenjanları

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