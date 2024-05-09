MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, nasıl bakılır? (msu.edu.tr) MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

2024 yılı için MSÜ tercih süreci, 10 Mayıs'ta son bulacak. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan tercihler, her bir program bazında ayrı ayrı incelenecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar, MSÜ'nün askeri öğrenci temin sürecindeki ikinci seçim aşamalarına davet edilecekler. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. MSÜ tercih sonuçları nasıl bakılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı