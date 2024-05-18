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MSÜ TERCİH SONUÇ TARİHİ 2024 || MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar

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#MSÜ#Tercih#Tercih Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 17:51

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere tercih süreci 3 Nisan'da başlayıp 10 Mayıs'ta sona erdi. Tercih sürecinin üzerinden geçen bir haftanın ardından Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen adaylar merak içerisinde başta belirttiğimiz sorunun cevabını araştırıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte MSÜ tercih sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler

1/3MSÜ TERCİH SONUÇ TARİHİ 2024 || MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak İşte merak edilen ayrıntılar

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ tercih sürecinin 10 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından gözler "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabına çevrildi.

Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Araştırılan soruyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/3MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 

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3/3MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

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#MSÜ#Tercih#Tercih Sonuçları

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