MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI (7 MAYIS 2024): 2’nci dönem 2’nci yazılı sınav örnek sorular kitapçığı yayımlandı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını ve soruların çözüm videolarını öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada, “MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi.