×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI (7 MAYIS 2024): 2’nci dönem 2’nci yazılı sınav örnek sorular kitapçığı yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Ortak Sınav#Ortak Sınav Örnek Sorular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 13:32

MEB 2. dönem 2. yazılı sınav için örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem 1’inci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açık uçlu olacak şekilde gerçekleşecek olan sınavda, değerlendirmeler de belirtilen usulde gerçekleşecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı 2. dönem 2. yazılı örnek soruları ve kitapçıkları bilgisi

1/3MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI (7 MAYIS 2024): 2’nci dönem 2’nci yazılı sınav örnek sorular kitapçığı yayımlandı

MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını ve  soruların çözüm videolarını öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada, “MEB, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2’nci dönem 2’nci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını, her sınıf düzeyi için soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açtı. MEB’den yapılan açıklamada “Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak” denildi.

2/32. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI

2. DÖNEM 2.YAZILI SINAV ÖRNEK SORULARI

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

EN SON HABERLER

3/3MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI (7 MAYIS 2024): 2’nci dönem 2’nci yazılı sınav örnek sorular kitapçığı yayımlandı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meb#Ortak Sınav#Ortak Sınav Örnek Sorular

EN SON HABERLER