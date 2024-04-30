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Lokanta ve kafelerde KDV oranları yüzde kaç oldu? İşte, Resmi Gazete'de yayınlanan yeni KDV oranları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Güncelleme Tarihi:

#Yeni KDV Oranları#Resmi Gazete#Lokanta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:49

Lokanta ve kafele KDV oranı gece yarısından itibaren değişti! Kafe ve restoranlarda yeni KDV oranları son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte, yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerde geçerli olan Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yükseltildi. Buna göre lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak. Peki, KDV DEĞİŞİKLİĞİ 2024 SON DAKİKA | Resmi Gazete kararı: Lokanta ve kafelerde KDV oranları değişti mi, yüzde kaç oldu? İşte 2024 Yeni Katma Değer Vergisi (KDV) oranları!

1/5Lokanta ve kafelerde KDV oranları yüzde kaç oldu İşte, Resmi Gazetede yayınlanan yeni KDV oranları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni KDV oranları yer aldı. Son dakika haberine göre lokanta ve kafelerde lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV de yüzde 20'ye çıkarıldı. Resmi Gazete'de yer alan kararda, şu ifadeler yer aldı;

2/5LOKANTA VE KAFELERDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİ

LOKANTA VE KAFELERDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİ

MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.) bölümünde yer alan “(%8)” ibareleri “(%10)”, “(%18)” ibareleri “(%20)” şeklinde değiştirilmiş, aynı Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “1/1/2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır.

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3/5Lokanta ve kafelerde KDV oranları yüzde kaç oldu İşte, Resmi Gazetede yayınlanan yeni KDV oranları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gr Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya ruhsatına sahip olan (K)’nın yaptığı bu satışların tamamında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.

4/5Lokanta ve kafelerde KDV oranları yüzde kaç oldu İşte, Resmi Gazetede yayınlanan yeni KDV oranları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Örnek 2: (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın almıştır. Lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

Örnek 3: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları gıda maddeleri satışları da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındadır.

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5/5Lokanta ve kafelerde KDV oranları yüzde kaç oldu İşte, Resmi Gazetede yayınlanan yeni KDV oranları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Örnek 4: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masa ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda maddelerinin satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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#Yeni KDV Oranları#Resmi Gazete#Lokanta

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