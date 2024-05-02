KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? Lise KPSS hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2024 sınav ve başvuru takvimi!

Lise KPSS başvuru tarihi ve ücreti merak ediliyor. Kamu kurumları kadrolarında görev almak isteyenler tarafından KPSS ortaöğretim sınav takvimini gündemine aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen KPSS ortaöğrem sınavı 2 yılda bir düzenleniyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM tarafından açıklanacak tarihlerde sınav ücretinin yatırılması ve oturumun seçilmesi ile gerçekleşecek. Peki lise KPSS başvuruları ne zaman başvuru ücreti açıklandı mı? İşte sınav takvimi hakkında bilgiler...