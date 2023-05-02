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Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son durum 2023| 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman imzalanacak, zam oranı ne kadar? En düşük ücret teklifi arttı

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#Kamu İşçisi Toplu İş Sözleşmesi#Kamu İşçisine Toplu Sözleşme Ne Zaman#TÜRK-İş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 01:29

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son viraja girildi. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu işçisine toplu sözleşme zammı görüşmelerinde, hükümet en düşük ücret teklifini 500 lira artırarak, 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltti. Diğer yandan geçen ay yapılan görüşme sürecine yönelik 15 bin TL tavan ücret beklentisini ileten TÜRK-İş, ayrıca işçi talebinin yüzde 45 zam olduğunu belirtmişti. Zam pazarlığında son durum gelişmeleri gelmeye devam ederken gözler de 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman imzalanacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, kamu işçisi zam oranı ve toplu iş sözleşmesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son durum 2023| 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman imzalanacak, zam oranı ne kadar En düşük ücret teklifi arttı

Kamu işçi zammı son durum gelişmeleri 2 Mayıs tarihinde takip ediliyor. Geçtiğimiz ay Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Bakan Bey’in ifadesi 12 bin lira ve yüzde 40 civarı idi. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik kendisine. Arzumuz seçim arifesinden evvel bitirmek; ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olmayız" demişti. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde hükümet en düşük ücret teklifini artırdı.

2/6KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerde hükümet en düşük ücret teklifini 500 lira artırarak, 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltti. İşçi sendikaları ise 15 bin TL talebinde ısrarcı. Diğer ücretler için de ilk 6 ay için yüzde 40 zam önerildi.

3/6YÜZDE 40’I KABUL ETMEYİZ

YÜZDE 40’I KABUL ETMEYİZ

Görüşmelerde gelinen son durumu anlatan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bakan Bey ‘İşverenle görüşmeleriniz bitince gelin oturup konuşalım’ dedi. Ücret kadar önemli olan bir diğer mesele de özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiye karmaşası. Biz hepsinin 60 güne tamamlanmasını talep ettik. Bu da yaklaşık 200 bin arkadaşımızı ilgilendiriyor. Hizmet zammı şu anda 7 lira. Bununla ilgili talebimiz karşılanmadı” dedi.

Ücretlere yüzde 45 ve bir de iyileştirme teklif ettiklerini ifade eden Atalay, “Bakan Bey’in ifadesi 12 bin ve yüzde 40 civarı zam oldu. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Arzumuz seçim arifesinden evvel bitirmek; ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu ettiğimiz bir rakam olmazsa niye bitirelim” diye konuştu.

4/6KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atalay, perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Salı günü de arkadaşlarımız işveren sendikaları ile görüştü. Sendikalarımızın idari maddeleri var, onlar devam ediyor. Bakan Bey ile ne zaman yeni teklif vereceklerine dair bir görüşme yaptık. Bakan Bey bize, ‘İşverenle görüşmeleriniz bitince gelin oturup konuşalım’ dedi. Ücret kadar önemli olan bir diğer mesele de kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün olan var, 40 gün olan var. Ama kamuda da eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bununla ilgili, 60 güne tamamlanmasıyla ilgili talebimiz var. Bu da aşağı yukarı 200 bine yakın arkadaşımızı ilgilendiriyor. Hizmet zammı şu anda 7 lira. Bununla ilgili talebimiz karşılanmadı. Sosyal yardımlarla, ek ödemelerle talebimiz var" ifadelerini kullandı.

5/6Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son durum 2023| 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman imzalanacak, zam oranı ne kadar En düşük ücret teklifi arttı

Görüşmelerde işveren sendikasının geçen hafta 12 bin lira teklif ettiğini bildiren Atalay, "Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin -12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Taşeronlarla ilgili talebimiz var. Bakan Bey ‘Bu konuda problem bitti, çözeceğiz’ dedi. Taşeron meselesini seçim ne olursa olsun çözeceklerini ifade ediyorlardı. Bu da bizim için en önemli meselelerden bir tanesiydi" dedi.

6/6KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK

KAMU İŞÇİSİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanacağı tarih henüz açıklanmadı.

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