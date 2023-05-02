Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi son durum 2023| 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman imzalanacak, zam oranı ne kadar? En düşük ücret teklifi arttı

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu mali konularda görüşmelerini sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, '2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Atalay, perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Salı günü de arkadaşlarımız işveren sendikaları ile görüştü. Sendikalarımızın idari maddeleri var, onlar devam ediyor. Bakan Bey ile ne zaman yeni teklif vereceklerine dair bir görüşme yaptık. Bakan Bey bize, ‘İşverenle görüşmeleriniz bitince gelin oturup konuşalım’ dedi. Ücret kadar önemli olan bir diğer mesele de kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün olan var, 40 gün olan var. Ama kamuda da eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bununla ilgili, 60 güne tamamlanmasıyla ilgili talebimiz var. Bu da aşağı yukarı 200 bine yakın arkadaşımızı ilgilendiriyor. Hizmet zammı şu anda 7 lira. Bununla ilgili talebimiz karşılanmadı. Sosyal yardımlarla, ek ödemelerle talebimiz var" ifadelerini kullandı.