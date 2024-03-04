Kahve tüketmek diyabet riskini azaltıyor mu?

Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri konusunda uzman ve George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda Profesör Rob van Dam, Washington Post’a yaptığı açıklamada o zamanlarda çoğunlukla insanlara sadece kahve veya kafein verildiği, birkaç saat boyunca onların izlendiği ve bu zararlı etkilerin görüldüğü deneylerin yapıldığını söyledi ve ekledi:
“Ancak kahveyi yeterince uzun süre tükettiğinizde, onun uyarıcı etkilerine karşı vücudunuz bir tolerans geliştirir ve görünüşte zararlı olan fizyolojik tepkiler daha az belirgin hale gelir. Bir hafta içinde bu tepkiler büyük ölçüde ortadan kalkar, kahvenin diğer özellikleri de ortaya çıkmaya başlar. Kahve, meyvelerde, sebzelerde, tam tahıllarda ve sağlığa fayda sağladığı bilinen diğer bitkilerde bulunan polifenol bileşikleri açısından zengin bir kaynaktır. Bir fincan kahve, bir fincan yeşil veya siyah çayın içerdiği polifenol konsantrasyonunun yaklaşık iki katını içerir. Bir fincan kahve ayrıca 1,8 grama kadar, yani bir porsiyon brokolide bulacağınız miktarın yaklaşık yarısı kadar lif içerir.”