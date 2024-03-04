Kahve tüketmek diyabet riskini azaltıyor mu?

Onlarca yıl önce pek çok bilim insanı kahve içmenin sağlığa zararlı olduğuna inanıyordu ancak yıllar içinde kahve dikkate değer bir dönüşüm yaşadı.

Kahvenin etkileri ile ilgili peş peşe yapılan araştırmalar günde bir veya iki fincan kahve tüketmenin yaşam süresini uzatabileceğini ve kronik hastalık riskini azaltabileceğini ortaya attı.

Bu konudaki en çarpıcı bulgulardan biri de kahve tüketenlerin Tip 2 diyabete yakalanma riskinin azalması. Yapılan birçok büyük çalışma, günde 3-4 fincan kahve içen kişilerin, çok az kahve içen veya hiç içmeyen kişilere kıyasla hastalığa yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 25 daha düşük olduğunu buldu.