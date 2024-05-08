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İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/1 sınav sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İSG/1 Sonuç Tarihi#ÖSYM#İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavı 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 12:04

İSG sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile belli oldu. Sonuçlarda yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ÖSYM.gov.tr üzerinden açıklanacak. Puan değerlendirmesi her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Sınav sonuçları değerlendirilirken yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

1/4İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İSG/1 sınav sonuçları için ÖSYMden tarih açıklaması

İSG sınav sonuçları, 5 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın ardından İSG/1 soruları ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulandı. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları, ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfasından ilan edilecek. Peki İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile sonuç tarihi!

2/4İSG/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

İSG/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İSG sonuç tarihi, ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs'ta erişime açılacak.

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3/4İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İSG/1 sınav sonuçları için ÖSYMden tarih açıklaması

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.

4/4İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak İSG/1 sınav sonuçları için ÖSYMden tarih açıklaması
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#İSG/1 Sonuç Tarihi#ÖSYM#İş Sağlığı Ve Güvenliği Sınavı 2024

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