İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG/1 sınav sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması

İSG sınav sonuçları, 5 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın ardından İSG/1 soruları ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulandı. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları, ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfasından ilan edilecek. Peki İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile sonuç tarihi!