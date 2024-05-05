×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Güncelleme Tarihi:

#Hıdırellez#Hıdırellez Mesajları#Resimli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 00:22

Hıdırellez coşkuyla karşılanıyor. Bilindiği üzere 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihleri Hıdırellez Bayramı olarak kutlanıyor. Dileklerin dilendiği festivallerle geçirilen bu özel günde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler merak içerisinde resimli Hıdırellez mesajlarını merak edip araştırıyor. Merak edenler için ücretsiz ve telifsiz indirip paylaşabileceğiniz Hıdırellez mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2024 güncel ve yeni resimli Hıdırellez mesajları...

1/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Hıdırellez mesajları 5 Mayıs Hıdırellez Günü sevdiklerini tebrik edecekler tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için 2024 yılı özel resimli Hıdırellez mesajlarını haberimizde derledik. İşte birbirinden güzel resimli Hıdırellez mesajları...

2/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Baharın gelmesiyle toprağın bereketlenmesini, tabiatın dirilişini müjdeleyen #Hıdırellez Bayramını gönülden kutluyorum.Hıdırellezin tüm halkımıza bolluk, bereket getirmesini, hayırlara vesile olmasını, sağlık getirmesini diliyorum.

Darda kalanların zorda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas’ın buluştukları gündür Hıdırellez. Dualarımız kabul olsun.. Hoş geldin Doğa sevgisinin, bereketin ve umudun günü #Hıdırellez’i kutluyor.

EN SON HABERLER

3/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…

#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.

Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.

Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..

4/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Solacağını bile bile açan bir gül kadar
Yaşamaya cesaretin olmalı...
Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...
Bu sabahların bir anlamı olmalı...
Eski bir Hıdrellez duası,
Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.
Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!

EN SON HABERLER

5/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.

"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.
Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”

4/6

6/6HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.
Tanrım beni yavaşlat..
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..
Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine
Bir güneş çizelim!
Bolca aydınlık için...

Bolca sevgi,
Bolca huzur,
Bolca umut,
Bu gece dilekler tutulsun.
Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hıdırellez#Hıdırellez Mesajları#Resimli

EN SON HABERLER