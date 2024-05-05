HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Bugünün ülkemize huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum…



#Hıdırellez herkes için umutların ve güzelliklerin müjdecisi olsun.



Milletimize bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun.



Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.



Hıdırellez, biten kış mevsiminin ardından gelen baharı müjdelemek ve kutlamak için her yıl düzenlenen bir festivaldir. ve bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” getirmesini diliyorum..