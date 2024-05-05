HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 ÖZEL || En güzel resimli Hıdrellez Bayramı tebrik mesajları ücretsiz ve telifsiz galeri

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.
Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.
Tanrım beni yavaşlat..
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..
Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..
Gül ağacının dibine
Bir güneş çizelim!
Bolca aydınlık için...
Bolca sevgi,
Bolca huzur,
Bolca umut,
Bu gece dilekler tutulsun.
Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...