Hıdırellez gül ağacı dileği: Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl dilenir, ne zaman gömülür? Hıdırellez sabahı yapılması gerekenler!

Gül ağacına dilek nasıl gömülür sorusu Hıdırellez gecesi öne çıkan başlıklardan oldu. Hıdırellez, Anadolu'dan günümüze kadar uzanan bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Bu gece en çok bilinen dilek yöntemlerinden biri de gül ağacına dilek kağıdı bırakma yer alıyor. Peki, Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? İşte, ayrıntılar.