×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hıdırellez gül ağacı dileği: Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl dilenir, ne zaman gömülür? Hıdırellez sabahı yapılması gerekenler!

Güncelleme Tarihi:

#Hıdırellez#Gül Ağacı Ritüeli#Hıdırellezde Gül Ağacına Dilek Dileme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 23:00

Hıdırellez gül ağacı ritüelini yapacak olanlar, dilek çizimlerine başladı. Baharı müjdeleyen Hıdrellez'de çeşitli dilekler dilenecek. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan bu gecede en yaygın bilinen dilek yöntemlerinden biri de gül ağacının altına kağıt gömülmesi olarak biliniyor. Hıdrellez'de her sene olduğu gibi bu sene de kağıda çizilen dilekler gül ağacı altına bırakılacak. Diğer yandan vatandaşlar Hıdırellez'de gül ağacı yoksa ne yapılır? sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Hıdırellez'de gül ağacına dilek nasıl dilenir, rütüel ne zaman yapılır? İşte, Hıdırellez sabahı yapılacaklar ve gül ağacına dilek kağıdı gömme ile ilgili detaylar.

1/3Hıdırellez gül ağacı dileği: Hıdırellezde gül ağacına dilek nasıl dilenir, ne zaman gömülür Hıdırellez sabahı yapılması gerekenler

Gül ağacına dilek nasıl gömülür sorusu Hıdırellez gecesi öne çıkan başlıklardan oldu. Hıdırellez, Anadolu'dan günümüze kadar uzanan bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Bu gece en çok bilinen dilek yöntemlerinden biri de gül ağacına dilek kağıdı bırakma yer alıyor. Peki, Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, gül ağacının altına dilek ne zaman gömülür? İşte, ayrıntılar.

2/3HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Hıdrellez dilekleri gül ağacının altına Hıdırellez duası ile gömülür. Hıdırellez gömülen dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır ve akan suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

EN SON HABERLER

3/3HIDIRELLEZ DUASI

HIDIRELLEZ DUASI

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hıdırellez#Gül Ağacı Ritüeli#Hıdırellezde Gül Ağacına Dilek Dileme

EN SON HABERLER