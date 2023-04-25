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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2750 PERSONEL ALIMI ne zaman, başvuru şartları neler? GİB personel alımı kadro ve kontenjan bilgisi...

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#2750 Personel Alımı#Gelir İdaresi Başkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 11:51

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli kadrolara ve Gelir İdaresi Başkanlığı için personel alımı yapılacak. Müjdeli haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter duyurdu. Adaylar, bu gelişmeyle beraber yapılan istihdam ve alımlar için başvuru tarihi, şartları, kadro ve kontenjan bilgisini sorguluyor. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte kadro dağılımı bilgisi...

1/4HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2750 PERSONEL ALIMI ne zaman, başvuru şartları neler GİB personel alımı kadro ve kontenjan bilgisi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı çeşitli kadrolara personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2500 personel alınacağını duyurdu. Alımlar farklı branşlarda gerçekleştirilecek. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte konu hakkında ayrıntılar...

2/42023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

2023 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çeşitli kadrolara yapılacak personel alımı için takvim henüz açıklanmadı. Detayların yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Başvuru tarihi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

3/4BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

2750 personel alımı ile ilgili sosyal medya hesabından müjdeyi paylaşan Bakan Nebati: "360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim" dedi.

4/42750 PERSONEL ALINACAK

2750 PERSONEL ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı müjdesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurdu. Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 Personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim.

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim."

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#2750 Personel Alımı#Gelir İdaresi Başkanlığı