HAVA DURUMU 2 MART || Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı