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HAVA DURUMU 2 MART || Meteoroloji'den hafta sonu için yağmur uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl?

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#Hava Durumu#Bugün#Nasıl
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 01:24

Hava durumu 2 Mart Cumartesi tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün özellikle dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün hava nasıl?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den özellikle batı illeri için sağanak yağmur uyarısı geldi. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu...

1/4HAVA DURUMU 2 MART || Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl

Hava durumu bugün nasıl? 2 Mart hava durumu raporu nasıl? Gün içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde bu sorularının cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Mart hava durumu raporu yayımlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2/4HAVA DURUMU 2 MART || Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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3/4HAVA DURUMU 2 MART || Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°C

Az bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİVAS -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

4/4 HAVA DURUMU 2 MART || Meteorolojiden hafta sonu için yağmur uyarısı Ankara, İzmir ve İstanbul bugün hava durumu nasıl

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 9°C

Az bulutlu

KARS -12°C, 9°C

Az bulutlu

MALATYA -1°C, 14°C

Az bulutlu

VAN -8°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor. Yarın (Cumartesi) bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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