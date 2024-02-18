Evde yapılan menopoz testleri doğru sonuç verir mi? Bu testle menopoza girip girmediğimizi anlayabilir miyiz?

3- Evde menopoz testi sayesinde menopoz durumunu erkenden teşhis edebilir miyiz?
Evet, evde menopoz testi menopozu erken tanımaya yarayabilir.
4- Menopoz teşhisinin konulması için hangi semptomların yaşanması gerekir?
En önemli menopoz semptomu 1 yıl adet görmeme, sıcak basması, uyku bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve vajinal kuruluktur.
5- Bu testler ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor mu?
Evde menopoz testi ülkemizde pek kullanılmıyor.
6- Kimler bu testi yapmalı?
45 yaş üstü ve 1 yıl boyunca adet görememe durumu varsa ve sıcak basması gibi menopoz belirtileri olanlar bu testleri yapabilir.