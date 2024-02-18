Evde yapılan menopoz testleri doğru sonuç verir mi? Bu testle menopoza girip girmediğimizi anlayabilir miyiz?

Washington Post’a konuşan San Diego'da doktor olan Manisha Sharma, 49 yaşında perimenopoza girdiğini düşündürecek türden semptomlar yaşamaya başlamıştı. Çene bölgesinde birdenbire tüyler belirmiş, ruh hali değişiklikleri ortaya çıkmış ve eşiyle evin daha serin olması konusunda sürekli tartışıyordu.

Sharma, deli olmadığından emin olmak için bir eczaneden evde menopoz testi satın aldı. Menopoz kiti, 10 gün boyunca kullanılacak idrar testi şeritleri ile menopoz durumu hakkında bir rapor oluşturacak bilgilerin uygulamaya nasıl kaydedilmesi gerektiğini anlatan talimatlar içeriyordu.

Sharma, testin aslında menopoz öncesi dönemde olduğunu gösterdiğini ama henüz menopoz döneminin gelmediğine inandığı için testin sonucunu sinir bozucu bulduğunu söyledi.