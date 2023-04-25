MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte personel.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvurularını tamamladı. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alındı. Tercih süreci 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi sıra atama sonuçlarında. Peki engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EKPSS atama sonuçları nasıl sorgulanır?