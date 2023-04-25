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MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte personel.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

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#MEB#Engelli Öğretmen Atama Sonucu#EKPSS
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 13:13

EKPSS engelli öğretmen atama sonuç ekranı erişime açıldı mı? sorusu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törenin ardından merak konusu oldu. 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Özer: "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" açıklamasında bulundu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için sonuç duyurusu heyecanla bekleniyor. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı ile yapılacak atama sonuçları personel.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. MEB tarafından yapılacak öğretmen ataması için 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar tercihlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sonuç ekranında! Peki engelli öğretmen (EKPSS) atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

1/3MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, EKPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak İşte personel.meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvurularını tamamladı. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alındı. Tercih süreci 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi sıra atama sonuçlarında. Peki engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EKPSS atama sonuçları nasıl sorgulanır?

2/3ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3500 engelli öğretmen atama töreni düzenlendi. Atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde personel.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Göreve başlama tarihi ise 1 Eylül 2023 olacak

3/3EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, 25 Nisan tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#MEB#Engelli Öğretmen Atama Sonucu#EKPSS