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ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı enflasyon artış oranı açıklanma tarihi

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#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 13:13

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir ayın enflasyon verisi diğer ay da TÜİK tarafından açıklanıyor. Nisan ayının gelişi Mayıs ayının başlamasıyla birlikte gözler Nisan ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Özellikle emekli ve memur maaş zammı hesaplaması yapacaklar ve iş yeri kira kontratlarını yenileyecekler Nisan ayı enflasyon oranlarını merak edip araştırıyor. İşte TÜİK nisan ayı enflasyon oranıyla ilgili detaylar...

1/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak TÜİK Nisan ayı enflasyon artış oranı açıklanma tarihi

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs ayının gelişi ve Nisan ayının bitişiyle birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Nisan ayı enflasyon oranları Mayıs ayı içerisinde TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, 2024 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/5NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2024 tarihinde belli olacak.

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3/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak TÜİK Nisan ayı enflasyon artış oranı açıklanma tarihi

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

4/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak TÜİK Nisan ayı enflasyon artış oranı açıklanma tarihi

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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5/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak TÜİK Nisan ayı enflasyon artış oranı açıklanma tarihi

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86‘sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman

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