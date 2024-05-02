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ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

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#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:39

Nisan ayı enflasyon oranları öncesi geri sayım sürüyor. Özellikle emekli ve memur maaşı hesaplamaları yapacaklar merak içerisinde Nisan ayı enflasyon farkını merak ediyor. Konutlarda yüzde 25 kira zam sınırı Temmuz ayına kadar devam ettiği için iş yerleri kira zammı hesaplaması yapacaklar da enflasyon oranlarını takip ediyor. Bilindiği üzere enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

1/5ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs ayının gelişi ve Nisan ayının bitişiyle birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Nisan ayı enflasyon oranları Mayıs ayı içerisinde TÜİK tarafından açıklanacak. Peki, 2024 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/5NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2024 tarihinde belli olacak.

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3/5ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

4/5ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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5/5ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86‘sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman

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