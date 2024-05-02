ENFLASYON FARKI NİSAN 2024 || TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü bu rakamlarda

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.