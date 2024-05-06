×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 || 4 aylık enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı Temmuz ayı son tahminleri

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Emekli#Maaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 10:32

Emekli ve memur maaşı tahminleri merak edilip araştırılıyor. Net maaş zammı verileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte netleşecek. Mayıs ayıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı oranı ışığında memur ve emekli maaşı zam tahminleri netleşti. Uzmanlar tarafından yapılan zam hesaplamalarını haberimizde derledik. İşte merak edilen ayrıntılar...

1/5EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 || 4 aylık enflasyon farkı açıklandı Emekli ve memur maaş zammı Temmuz ayı son tahminleri

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte ise Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam farkları da netleşmeye başladı. Peki, Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam farkı netleşti. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/5EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK İŞTE TAHMİNLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

EN SON HABERLER

3/5GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

 

4/5EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 || 4 aylık enflasyon farkı açıklandı Emekli ve memur maaş zammı Temmuz ayı son tahminleri

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

 

EN SON HABERLER

5/5EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 || 4 aylık enflasyon farkı açıklandı Emekli ve memur maaş zammı Temmuz ayı son tahminleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#Memur#Emekli#Maaş

EN SON HABERLER