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EMEKLİ ve MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veriler ışığında Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı tahminleri ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar

Güncelleme Tarihi:

#Memur#Emekli#Maaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 08:35

Emekli ve memur maaş zammı Temmuz ayı tahminleri merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından memur ve emekli maaş zam farkı da belli olmuş olacak. Ancak Nisan ayı enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte 4 aylık zam farkları doğrultusunda Temmuz ayı maaş zammı tahminleri belli oldu. İşte merak edilip araştırılan güncel tahminler...

1/5EMEKLİ ve MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veriler ışığında Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı tahminleri ne kadar, kaç TL İşte güncel rakamlar

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte ise Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam farkları da netleşmeye başladı. Peki, Temmuz ayı memur ve emekli maaş zam farkı netleşti. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/5EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK İŞTE TAHMİNLER

EMEKLİ MAAŞ ZAMAMI NE KADAR OLACAK? İŞTE TAHMİNLER

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

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3/5GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

GÜNCEL MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. 

 

4/5EMEKLİ ve MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veriler ışığında Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı tahminleri ne kadar, kaç TL İşte güncel rakamlar

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

 

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5/5EMEKLİ ve MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 TEMMUZ TAHMİNLERİ || 4 aylık veriler ışığında Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı tahminleri ne kadar, kaç TL İşte güncel rakamlar
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#Memur#Emekli#Maaş

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