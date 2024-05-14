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EKPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? | ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? EKPSS sınav sonuç tarihi bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#EKPSS Sonuçları#Ösym#EKPSS Sınav Sonuçları 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 00:07

EKPSS sınav sonuçları 2024 ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKSPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrası EKPSS soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yüzde 10'u erişime açıldı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle EKPSS cevap anahtarını görüntüleyen adaylar, netlerini hesaplarken, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Yapılan değerlendirme sonrası 2024-EKPSS sınav sonuçları ÖSYM tarafından yayınlanacak. Gözler şimdi 'EKPSS sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, EKPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5EKPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak | ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı EKPSS sınav sonuç tarihi bilgisi

2024 EKPSS sınav sonucu sorgulama ekranı için tüm dikkatler ÖSYM duyurusuna çevrildi. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) ÖSYM tarafından nisan ayında tamamlandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren sınav sonrası değerlendirme süreci başladı. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları belirlenecek. Peki, EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/52024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2024 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre EKPSS 2024 sınav sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

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3/5EKPSS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR

EKPSS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

4/5SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

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5/5EKPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak | ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı EKPSS sınav sonuç tarihi bilgisi

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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