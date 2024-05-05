EKPSS KURA BAŞVURUSU 2024 | EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM 2024-EKPSS kura başvuru ekranı bilgisi!

ÖSYM AİS EKPSS kura başvurusu ne zaman yapılacak, sorusu adayların odaklandığı konulardan oldu. Bu sene EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde 81 il merkezinde gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan EKPSS kuraları için başvurular ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı kura başvuruları AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapılacak. Takvime göre başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak. Peki, EKPSS başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.