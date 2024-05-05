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EKPSS KURA BAŞVURUSU 2024 | EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM 2024-EKPSS kura başvuru ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#EKPSS Kura Takvimi 2024#Ösym#EKPSS Kura Başvurusu Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 23:51

EKPSS kura başvuruları için ÖSYM AİS ekranından alınacak. 28 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşen 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrası süreç kura çekimine geldi. 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura başvurularını yapabilecekler. Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacak. Peki, EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4EKPSS KURA BAŞVURUSU 2024 | EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayınlandı mı İşte ÖSYM 2024-EKPSS kura başvuru ekranı bilgisi

ÖSYM AİS EKPSS kura başvurusu ne zaman yapılacak, sorusu adayların odaklandığı konulardan oldu. Bu sene EKPSS sınavı 28 Nisan 2024 tarihinde 81 il merkezinde gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan EKPSS kuraları için başvurular ÖSYM tarafından gerçekleşecek. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı kura başvuruları AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapılacak. Takvime göre başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak. Peki, EKPSS başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar.

2/4EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Kuraya başvuracak adayların başvuruları 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacaktır.)

2022 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerlidir. 2022-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar, istedikleri taktirde 2024 EKPSS/Kura başvurularını yapabileceklerdir.

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3/4EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önce ÖMSS/EKPSS’ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA’ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

4/4EKPSS KURA BAŞVURUSU 2024 | EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayınlandı mı İşte ÖSYM 2024-EKPSS kura başvuru ekranı bilgisi

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

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#EKPSS Kura Takvimi 2024#Ösym#EKPSS Kura Başvurusu Ne Zaman

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