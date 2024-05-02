Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 Mayıs cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve 81 il için belli oldu. "Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi" konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından, 81 ilde cuma namazı idrak edilecek. Yaşadıkları ilin 3 Mayıs cuma namazı vaktine riayet edecek olanlar cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet namaz saatleri takviminden alacaklar. Diyanet takvimine göre, cuma namazı bu hafta İstanbul'da saat 13:06'da kılınacak. Peki, cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Mayıs cuma namazı vakitleri.