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CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: 'Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız'

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Hutbesi Pdf#17 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 19:19

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs cuma hutbesi metnini ve konusunu paylaştı. Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı öncesi okunacak olan cuma hutbesinde nu hafta aile kavramının Allah’ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurum olduğu vurgulandı. Cuma hutbesi metninde, "Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Fıtratı bozmaya yönelik tehlikelerden, Rabbimizin emirlerine ve güvenli limanımız olan ailemize sığınarak korunalım." ifadeleri yer aldı. Bu haftaki cuma hutbesi PDF metninin tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinden indirilebilecek. İşte, cuma hutbesi 17 Mayıs konusu ve metnin tamamı.

1/6CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

17 Mayıs cuma hutbesi konusu ve metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından perşembe günü erişime açıldı. Ailenin dini önemine vurgu yapılan cuma hutbesi, Türkiye'nin 18 ilinde okunacak. Müslümanlara kıymetli bilgilerin anlatılacağı hutbede aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, fıtrata aykırı tahribatın hızla yayıldığına vurgu yapılarak, "Bizler yalnız değil, aile içinde mutlu yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Ailemizin huzurlu, aile bağlarımızın güçlü olmasını dilemek bizim hamurumuzda vardır." denildi. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) hadis-i şerifi de bu haftaki cuma hutbesi PDF metninde yer aldı. İşte, 17 Mayıs cuma hutbesi indirme ekranı ve konusu.

2/6AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ

AİLEMİZ: HUZUR VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, kadın ve erkeği yeryüzünün en değerli varlıkları olarak yaratmış, farklı niteliklerle donatarak birbirine eş kılmıştır. Dünya hayatının yükünü birlikte taşıyalım, birbirimizde huzur bulalım diye bizlere aile olma nimetini bahşetmiştir.

Aile, insanın yalnızlığına kalkan olan, Allah’ın rahmetiyle korunan, neslin devamını sağlayan, güzide bir kurumdur. İnancımızın, şahsiyetimizin, yaşam tarzımızın şekillendiği en değerli çatıdır. Aile, çocuklarla büyüyen, güzelleşen, gençlerle geleceğe kök salan bir çınardır.

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3/6CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

Aziz Müminler!

Kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurması, ailenin ilk adımıdır. Aynı ideal ve duyguyla, Allah’ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak ise aile olmanın sırrıdır.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّۜ “Eşleriniz sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz.” buyuran Rabbimiz, bizi birbirimize güven vermek, koruyup kollamak ve uyum içinde yaşamak için var etmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her fert, ailesine sevgiyle, merhametle ve sadakatle bağlanmalıdır. Her türlü günah ve haramdan, şiddet ve tehditten ailesini muhafaza etmeli, iffetli ve onurlu bir aile hayatı sürmelidir.

4/6CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

Kıymetli Müslümanlar!

Aileyi hedef alan tehditlerin arttığı, fıtrata aykırı tahribatın hızla yayıldığı bir çağdayız. Ailenin, özgürlükler önündeki engelmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı bir ortamdayız. Sorumluluk almadan tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikrinin özendirildiği bir zamandayız. Oysa aile kurmak, insan fıtratının bir gereğidir. Bizler yalnız değil, aile içinde mutlu yaşayabilecek şekilde yaratıldık. Ailemizin huzurlu, aile bağlarımızın güçlü olmasını dilemek bizim hamurumuzda vardır. Bu yüzden biricik örneğimiz, Peygamber Efendimiz (s.a.s) bizi aile kurmaya ve ailemiz için iyilik yapmaya davet ederek şöyle buyurmaktadır: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı davranandır. Ben de sizin ailesine karşı en hayırlı olanınızım.” Bizlere aile gibi paha biçilmez bir nimet veren Rabbimiz ise onu korumamızı şöyle emretmektedir: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”

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5/6CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

Değerli Müminler!

Gençlerimiz ailemizin göz bebeği, bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Onların inançları, hayalleri ve fikirleri bizim âtîmizdir. Zihinleri berrak, duygu ve düşünceleri heyecan dolu olan gençlerimizi anlamak ve onlara rehberlik etmek bizim vazifemizdir. Zira gençlik dönemi tecrübesizlik ve merakla çeşitli tehlikelere maruz kalınan bir dönemdir. Huzurlu ve bilinçli bir aile ortamında büyüyen, kendisine güvenilen ve maneviyatla desteklenen gençlerimiz, girdaplardan korunacaktır. Aileleri, evlenme çağına geldiklerinde onların da aile kurmalarına, geleceğe umutla bakmalarına vesile olacaktır. Neslin devamını ve yeryüzünün imarını; okuyan, araştıran, tefekkür eden gençlerimiz sağlayacaktır.

6/6CUMA HUTBESİ DİYANET PDF METNİ VE KONUSU 17 MAYIS 2024 | Bu haftaki cuma hutbesi konusu ve metni yayınlandı: Ailemiz: Huzur ve Güven Kaynağımız

Aziz Müslümanlar!

Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Fıtratı bozmaya yönelik tehlikelerden, Rabbimizin emirlerine ve güvenli limanımız olan ailemize sığınarak korunalım. Ailemizi kişisel çıkarlara, geçici zevklere ve sapkın ideolojilere kurban etmeyelim. Mazlum coğrafyalarda aileler can çekişiyor. Gazze’de dağılan binlerce aile için dua etmeyi unutmayalım.

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’de bize öğretilen şu dua ile bitiriyorum: “Rabbim, bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”

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