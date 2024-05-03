Bu hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar yapılacak? 4-5 Mayıs ÖSYM-MEB sınav takvimi!

4 Mayıs Cumartesi günü ve 5 Mayıs Pazar günü yapılacak sınavlar ÖSYM takvimi ile belli oldu. Her hafta sonu belirli kurumların sınavı yapılıyor. Bu sınavlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Bazı okulların önünde kalabalık görenler de bugün hangi sınav var sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki 4-5 Mayıs ne sınavı var, hangi sınavlar var? İşte hafta sonu sınav bilgisi!