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Bu hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar yapılacak? 4-5 Mayıs ÖSYM-MEB sınav takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var#ÖSYM#MEB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 17:26

4-5 Mayıs ÖSYM ve MEB sınav takvimi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi ve Pazar günü ne sınavı var, kurumların takvimi ile belli oldu. Her hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve bazı özel kurumların sınavları gerçekleştiriliyor. Bu sınavlara birçok yaş grubundan binlerce kişi katılım gösteriyor. Peki Bu hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar yapılacak? 4-5 Mayıs ÖSYM-MEB sınav takvimi!

1/4Bu hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar yapılacak 4-5 Mayıs ÖSYM-MEB sınav takvimi

4 Mayıs Cumartesi günü ve 5 Mayıs Pazar günü yapılacak sınavlar ÖSYM takvimi ile belli oldu. Her hafta sonu belirli kurumların sınavı yapılıyor. Bu sınavlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. Bazı okulların önünde kalabalık görenler de bugün hangi sınav var sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki 4-5 Mayıs ne sınavı var, hangi sınavlar var? İşte hafta sonu sınav bilgisi!

2/4HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR

HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı:4 MAYIS CUMARTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı:5 MAYIS PAZAR

AUZEF vize sınavları:4-5 MAYIS 2024

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3/42024-DGUY İLE 2024-İSG/1 SINAVLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

2024-DGUY İLE 2024-İSG/1 SINAVLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

4 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2024-DGUY) ile 5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/1) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 5 Mayıs 2024 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

4/4Bu hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar yapılacak 4-5 Mayıs ÖSYM-MEB sınav takvimi

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

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#Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var#ÖSYM#MEB

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