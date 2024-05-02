×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Askerlik Yerleri 2024 Mayıs#E-Devlet#Askerlik Yerleri Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 00:55

2024 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, askerlik yerlerini bu ay öğrenecekler. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri MSB duyurular ekranından da görüntülenebiliyor. Peki, askerlik yerleri nasıl öğrenilir? Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi

MSB askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, asker adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri mayıs ayında belli olacak. e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulanabilecek. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

2/5ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

EN SON HABERLER

3/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi

 Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

 

YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)16 Mayıs 2024
Er (2’nci Grup)27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup)25 Temmuz 2024

4/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

EN SON HABERLER

5/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Askerlik Yerleri 2024 Mayıs#E-Devlet#Askerlik Yerleri Sorgulama

EN SON HABERLER