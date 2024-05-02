Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? | 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? MSB E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı bilgisi!

MSB askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, asker adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri mayıs ayında belli olacak. e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulanabilecek. Peki, askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.