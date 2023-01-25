ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB duyurdu... Askerlik er sınıflandırma sonuçları Şubat, Mart, Nisan 2023 celbi belli oldu!

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Askerlik yerleri ve erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Vatani görevini yerine getirecek asker adayları, MSB'den gelecek 2023 Şubat celbi açıklamasına odaklanmıştı. TSK bünyesinde silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte MSB, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...
Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre bugün (25 Ocak 2023 tarihinde) e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada,"Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
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Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 2 Şubat 2023
Er (2’nci Grup): 2 Mart 2023
Er (3’üncü Grup): 6 Nisan 2023
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecekler.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.