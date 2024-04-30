Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakan Işıkhan ve Türk-İş'ten asgari ücret zammı için önemli açıklama

Asgari ücrete ara zam beklentileri gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan başta olmak üzere kamuoyunun genelini ilgilendiren temmuz ayı asgari ücret ara zammı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor" yanıtını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. İşte, asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.