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Asgari ücrete zam gelecek mi? (4 Mayıs Haberleri) Bakan Işıkhan ve Türk-İş'ten asgari ücret zammı açıklamaları

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#Asgari Ücret#Vedat Işıkhan#Asgari Ücrete Ara Zam 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 17:28

Asgari ücrete ara zam beklentileri gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan başta olmak üzere kamuoyunun genelini ilgilendiren temmuz ayı asgari ücret ara zammı ile ilgili Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor" yanıtını verdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmeler ile aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. İşte, asgari ücrete ara zam gelecek mi, temmuzda asgari ücrete ara zam var mı? sorularının yanıtına yönelik bilgiler.

1/4Asgari ücrete zam gelecek mi (4 Mayıs Haberleri) Bakan Işıkhan ve Türk-İşten asgari ücret zammı açıklamaları

Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu, 4 Mayıs tarihinde tarihinde milyonlarca vatandaşın gündem maddesi olmaya devam ediyor. İşçi sendikası Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konuşulmaya başlandığında zam yapmak için fırsat kolladığını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" açıklamasında bulunmuştu. Peki, asgari ücret zammı için son gelişmeler neler? İşte, 2024 asgari ücret ara zam süreci hakkında detaylı bilgiler

2/4ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ SORUSUNA YANIT

'ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?' SORUSUNA YANIT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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3/4BAKAN IŞIKHANIN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak. Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti.

4/4MERKEZ BANKASINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

MERKEZ BANKASI'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon hedefine ulaşamadığı için Hükümet'e bilgilendirici açık mektubunu yayınladı. Asgari ücretin de ele alındığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

"Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümü büyük önem arz etmekte olup öngörülebilirliğin artmasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP, 2024-2026) ile somutlaşmış olan kamu politikalarına dair varsayımlar TCMB’nin enflasyon tahminlerine yansıtılmıştır. Bu kapsamda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

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