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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuzda yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklaması

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 00:39

Asgari ücret zammı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Milyonlarca asgari ücret çalışanı başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren 2023 asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücrete Temmuz ayında yeniden zam yapılacağı mesajını vermişti. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonrası 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Gözler şimdi 2023 temmuz ayı asgari ücret zam oranlarında. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, asgari ücret zammı son durum gelişmeleri.

1/4Asgari ücret zammı ne kadar olacak Temmuzda yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın zam açıklaması

Asgari ücret zammıyla ilgili gözler Temmuz ayına çevrildi. EYT, taşerona kadro, geçici işçi, en düşük emekli maaşına zam gibi ekonomiye yönelik çalışmalar tamamlanırken, asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak." ifadesini kullanmıştı. Asgari ücret zam oranları ise henüz netlik kazanmadı.

2/4ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Son olarak en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine yaklaşmasıyla ara zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' dedi.

Önümüzdeki dönemde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almasını sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan “ Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” dedi.

Henüz ara zammın oranına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret tarihi bir zam ile %54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 lira oldu.

3/4ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları belirlenecek. Brüt ve net asgari ücretin temmuzda açıklanması bekleniyor.

4/42023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU

2023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.

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