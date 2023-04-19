Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Temmuzda yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam açıklaması

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Son olarak en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine yaklaşmasıyla ara zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' dedi.
Önümüzdeki dönemde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almasını sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan “ Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” dedi.
Henüz ara zammın oranına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret tarihi bir zam ile %54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 lira oldu.