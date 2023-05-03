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AÖL sınavları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Sınav Sonuçları#Aöl Sonucu Sorgulama#Meb
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 00:40

AÖL sınav sonuçları 2023 yapılan değerlendirme sonrası MEB duyurusu ile yayınlanacak. Online yapılması kararlaştırılan 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 30 Nisan tarihinde sona erdi. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlayabilmesi için en düşük 45 puanı yakalamaları gerekecek. Sorumlu olunan her dersten 20 sorunun sorulduğu 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak. Peki, 2023 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, açık lise sınav sonuç öğrenme ekranı ve ayrıntılar.

1/5AÖL sınavları ne zaman açıklanacak 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama ekranı

2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı duyurusuna çevrildi. MEB tarafından gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları çevrim içi (online) olarak tamamlandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak. Ancak AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

2/5AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi.

Açık lise sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

3/5AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

4/5DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 sorusorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplarıetkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

5/5AÖL sınavları ne zaman açıklanacak 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama ekranı

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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#AÖL Sınav Sonuçları#Aöl Sonucu Sorgulama#Meb