AÖL KAYIT YENİLEME 2023 || MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak açıklandı.
18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
2022-3 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 17/07/2006 dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yaptırabilecektir. Belirtilen yaş sınırından küçük olan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.