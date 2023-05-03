AÖL KAYIT YENİLEME 2023 || MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-aol-sinavlari-ne-zaman-aciklanacak-2023-aol-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-meb-2023-acik-ogretim-lisesi-sinav-sonucu-sorgulama-ekrani-42260802