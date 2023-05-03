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AÖL KAYIT YENİLEME 2023 || MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

Güncelleme Tarihi:

#AÖL Kayıt Yenileme#AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme#AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 12:31

2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 30 Nisan tarihinde sona erdi. AÖL sınav sonuçları 2023 yapılan değerlendirme sonrası MEB duyurusu ile yayınlanacak. Şimdiden gözler AÖL 3. Dönem kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. Kahramanmaraş depreminin ardından AÖL 2. dönem kayıt yenileme ileri bir tarihe alınmıştı. Bu nedenle, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman merak ediliyor. Peki, Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

1/4AÖL KAYIT YENİLEME 2023 || MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır

2022- 2023 Eğitim öğretim yılı 2022-3. dönem yeni kayıt işlemleri başladı. AÖL yeni kayıt işlemleri 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Aynı zamanda, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri de paylaşıldı. MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?

2/4AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.(Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

https://www.hurriyet.com.tr/bilgi/galeri-aol-sinavlari-ne-zaman-aciklanacak-2023-aol-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-meb-2023-acik-ogretim-lisesi-sinav-sonucu-sorgulama-ekrani-42260802

3/4AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

 

4/4AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı AÖL kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak açıklandı.

18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

2022-3 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 17/07/2006 dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yaptırabilecektir. Belirtilen yaş sınırından küçük olan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

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