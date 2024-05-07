Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü tarihi ve ortaya çıkış bilgileri

Anneler Günü tarihi 2024 yaklaşırken hediye telaşı da başladı. Anneler Günü Türkiye'de ve tüm dünyada hediyeler ve mesajlarla kutlanmaya hazırlanıyor. Bizler için sonsuz değeri olan annelerimizi anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada ancak farklı zamanlarda kutlanıyor. Anneler Günü hediyesi almak için hazırlıklara başlayan milyonlarca kişi Türkiye'de Anneler günü ne zaman, 2024 Anneler günü ayın kaçında merak ediyorlar. Peki, Türkiye'de Anneler Günü Mayıs'ın kaçında? Bu pazar Anneler Günü mü? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...