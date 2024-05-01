METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da sağanak yağışın 1 Mayıs'ta akşam saat 21.00'da kadar devam edeceğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "01.05.2024 Çarşamba günü İç Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.