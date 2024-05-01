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Ankara'da yağmur ne zaman duracak? Bugün (1 Mayıs) Ankara'da yağmur yağacak mı? Valilikten ve Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! 1 Mayıs Ankara hava durumu raporu...

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#Ankara#Sağanak Yağış#Meteoroloji
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 00:30

Ankara'da sağanak ve dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 1 Mayıs Çarşamba günü için Ankara'ya yeni uyarı geldi. Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda yağışlar nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da yağmur ne zaman duracak? İşte, 1 Mayıs Ankara hava durumu raporu.

1/4Ankarada yağmur ne zaman duracak Bugün (1 Mayıs) Ankarada yağmur yağacak mı Valilikten ve Meteorolojiden yeni uyarı geldi 1 Mayıs Ankara hava durumu raporu...

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle gözler 1 Mayıs hava durumu değerlendirmelerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Ankara'da kuvvetli sağanak nedeniyle yollar ve caddelerde su baskınları yaşandı. Muhabir Murat Bekmezci, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada telefonların çekmediğini ve birçok ilçede araçların mahsur kaldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada 1 Mayıs'ta Ankara’da gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların devam edeceği bildirdi. Son tahminlere göre yağışlar akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte, 1 Mayıs Ankara son hava durumu raporu.

2/4ANKARADA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ

ANKARA'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara’da 1 Mayıs Çarşamba Günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat"

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3/4METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da sağanak yağışın 1 Mayıs'ta akşam saat 21.00'da kadar devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "01.05.2024 Çarşamba günü İç Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

4/4ABBDEN AÇIKLAMA

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ABB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz."

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#Ankara#Sağanak Yağış#Meteoroloji

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