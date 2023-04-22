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23 Nisan şiirleri kısa ve uzun! En güzel, anlamlı 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri 2023

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#23 Nisan Şiirleri#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 17:19

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl pazar gününe denk geliyor. Kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri de bu sebeple okunuyor ve paylaşılıyor. 2, 3, 4, ,5 6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri bu bayramın ne kadar değerli olduğunu coşkulu bir şekilde ifade etmek için önemli bir rol oynuyor. 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. İşte kısa, uzun, anlamlı 23 Nisan şiirleri 2, 3, 4, ,5 6 kıtalık seçeneklerle!

1/823 Nisan şiirleri kısa ve uzun En güzel, anlamlı 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri 2023



23 Nisan şiirleri TBMM’nin kuruluşunun 103. yıldönümü sebebiyle paylaşılıyor. 2, 3, 4, ,5, 6 kıtalık 23 Nisan şiirleri, düzenlenen etkinliklerde ve törenlerde büyük bir coşkuyla okunuyor Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bayramıdır. Bu özel günü kutlamak isteyenler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri okuyor, paylaşıyor. İşte en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri!

2/82, 3, 4, 5, 6 KITALIK 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ 2023

2, 3, 4, 5, 6 KITALIK 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ 2023

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

 

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

 

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

 

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

 

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

-Altan ÖZYÜREK

3/823 NİSAN

23 NİSAN

Bu ne duru sabah ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

 

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

 

 Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

 

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

 

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hali var,

Her yönden geliyor nisan kokusu

-Hasan Latif SARIYÜCE

4/8BİZİM BAYRAMIMIZ

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

 

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

-İsmail Hakkı SUNAT

5/823 Nisan şiirleri kısa ve uzun En güzel, anlamlı 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri 2023
6/8ÇOCUK BAYRAMI

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

 

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

 

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

 

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

 

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

 

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

 

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

-Ekrem ŞENOZAN

7/823 NİSAN

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

-Adnan ARDAĞI

8/8GELDİ 23 NİSAN

GELDİ 23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

 

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

 

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

-R. Gökalp ARKIN

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