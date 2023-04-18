10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? Polis alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? Gözler EGM duyuru ekranında

Polis alımı ne zaman? sorusu başvuru yapacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayınlanan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9 bin polis memuru kadrosu ihdas edilmişti. Ancak 10 bin polis alımı hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Başvuru şartları ve tarihleri EGM tarafından açıklanacak.