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10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN? Polis alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? Gözler EGM duyuru ekranında

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#10 Bin Polis Alımı#Polis Alımı Başvurusu Ne Zaman#Egm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 21:55

10 bin polis alımı başvuru formu üzerinden alınacak olan başvurular için gözler EGM duyurusuna çevrildi. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanla "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile polis alımı yapılacağı bildirilmişti. EGM polis alımı ile başvuru şartlarını taşıyan adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar. Başvuru tarihleri ile sınav süreci başvuru kılavuzunda paylaşılacak. Peki, 10 bin Polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, EGM polis alımı kadroları ve başvuru tarihi hakkında bilgiler.

1/410 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN Polis alımı başvuruları başladı mı, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı Gözler EGM duyuru ekranında

Polis alımı ne zaman? sorusu başvuru yapacak adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayınlanan ilanda Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9 bin polis memuru kadrosu ihdas edilmişti. Ancak 10 bin polis alımı hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Başvuru şartları ve tarihleri EGM tarafından açıklanacak.

2/410 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.

Polis alımı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

3/4BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

EGM 10 polis alımı için başvuru şartları henüz netleşmedi. Başvurularla ilgili detaylı açıklama yapıldığında haberimizde paylaşacağız.

4/4POMEM VE PMYO NEDİR

POMEM VE PMYO NEDİR?

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu): Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak amacı ile Polis Akademisi’ne bağlı olan en az lise mezunu polis adaylarına 2 yıllık süre ile ön lisans düzeyinde yatılı, parasız ve üniformalı mesleki öğretim ve eğitim veren eğitim kurumlarıdır.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) : Emniyet Teşkilatının polis ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi’ne bağlı olarak görev yapan en az ön lisans mezunu polis adaylarına 4 aydan az olmamak üzere parasız, üniformalı ve yatılı mesleki eğitim ve öğretim veren eğitim kurumlarıdır.

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