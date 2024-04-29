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1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödenir mi? 1 Mayıs'ta ek ders kesilecek mi?

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#1 Mayıs'ta Öğretmenlere Ek Ders Ödenir Mi#1 Mayıs#1 Mayıs'ta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 12:57

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma gününe sayılı zaman kaldı. 1 Mayıs Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders durumu da merak ediliyor. 1 Mayıs'ta öğretmenlere ek ders ödenir mi? 1 Mayıs'ta ek ders kesilecek mi? İşte detaylar...

1/31 Mayısta öğretmenlere ek ders ödenir mi 1 Mayısta ek ders kesilecek mi

1 Mayıs ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Normal şartlarda kamu çalışanları resmi tatil günlerinde izinli oluyor. Bu süreçte görevlendirilen öğretmen ve yöneticilerde ek ders ücretiyle ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Peki 1 Mayıs'ta ek ders ödenecek mi? 1 Mayıs'ta ek ders yatacak mı?

2/31 MAYISTA EK DERS ÖDENİR Mİ

1 MAYIS'TA EK DERS ÖDENİR Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

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3/31 Mayısta öğretmenlere ek ders ödenir mi 1 Mayısta ek ders kesilecek mi

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

 

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