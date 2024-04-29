1 Mayıs Taksim son dakika haberleri || 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya açıkladı!

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ve bu hak anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir.

1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum. İstanbul medeniyetimizin baştacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.

Bizim önceliğimiz böyle önemli mega şehrin huzuru, güvenliğidir. İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergâh ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmişti.