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1 Mayıs Taksim son dakika haberleri || 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs Taksim Son Dakika Haberleri#1 Mayıs#1 Mayıs Taksim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 12:22

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2024 için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs için açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, " Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Teröristlerin 1 Mayıs’ı istismar çabasına göz yumulmayacak." dedi. Peki, 1 Mayıs taksim açık mı kapalı mı? 1 Mayıs Taksim'de kutlanacak mı? 1 Mayıs Taksim son dakika haberleri

1/31 Mayıs Taksim son dakika haberleri || 1 Mayıs Taksimde kutlanacak mı Bakan Yerlikaya açıkladı

1 Mayıs İşçi Bayramı için Bakan Yerlikaya, “1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul'da 1 Mayıs için 40 güzergâh belirlendi. Taksim içlerinde yok.” dedi. Peki, 1 Mayıs Taksim kapalı mı? 1 Mayıs Taksim kutlamaları olacak mı? İşte detaylar...

2/31 MAYIS TAKSİMDE KUTLANACAK MI

1 MAYIS TAKSİM'DE KUTLANACAK MI?

Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır.

1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek.

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3/31 Mayıs Taksim son dakika haberleri || 1 Mayıs Taksimde kutlanacak mı Bakan Yerlikaya açıkladı

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik bir haktır ve bu hak anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Demokratik hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve kamu düzenini aksatmamasıdır, başkalarının hak ve özgürlüklerini engellememesidir.

1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müracaatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum. İstanbul medeniyetimizin baştacı, dünyanın 15'inci metropolü ve nüfusu 131 ülkeden daha fazla. 2023 yılında yaklaşık 17,5 milyon turist ağırlayan İstanbul aynı zamanda eğitimin, kültürün, sanatın, ticaretin ve üretimin de merkezidir.

Bizim önceliğimiz böyle önemli mega şehrin huzuru, güvenliğidir. İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergâh ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Ancak bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletilmişti.

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