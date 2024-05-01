1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta bugün belediye kütüphaneleri kapalı mı? İşte cevabı

Bugün 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Resmi tatili kütüphanede değerlendirmek isteyenler ise merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün 1 Mayıs'ta belediye kütüphaneleri açık mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...