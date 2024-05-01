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1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta bugün belediye kütüphaneleri kapalı mı? İşte cevabı

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#1 Mayıs#Kütüphane#Açık Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 14:58

1 Mayıs'ta kütüphane açık mı? Bilindiği üzere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı. olacak. Resmi tatili kütüphanede değerlendirmek isteyenler ise merak içerisinde "Bugün, 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün belediye kütüphaneleri açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

1/31 Mayısta kütüphaneler açık mı 1 Mayısta bugün belediye kütüphaneleri kapalı mı İşte cevabı

Bugün 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Resmi tatili kütüphanede değerlendirmek isteyenler ise merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün 1 Mayıs'ta belediye kütüphaneleri açık mı? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

2/31 MAYISTA KÜTÜPHANELER AÇIK MI

1 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olmakla beraber okul ve üniversite kütüphaneleri hariç genellikle belediyelerin bazı kütüphaneleri açık olacak.

Bu nedenle gidilecek kütüphane aranarak bugün açık olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

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3/31 Mayısta kütüphaneler açık mı 1 Mayısta bugün belediye kütüphaneleri kapalı mı İşte cevabı

İstanbul'da ise 1 Mayıs günü açık olan belediye kütüphanelerinin listesi paylaşıldı.

İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da açık olan kütüphanelerin listesi:

A.Süheyl Ünver Kütüphanesi
Afife Batur Kütüphanesi
Ahmet Bedevi Kütüphanesi
Attila İlhan Kütüphanesi
Baruthane Kütüphanesi
Beşiktaş İskele Kütüphanesi
Bulgur Palas Kütüphanesi
Çubuklu Silolar Kütüphanesi
Gülten Akın Kütüphanesi
Habitat Yaşam Merkezi Kütüphanesi
Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi
Kadıköy İskele Kütüphanesi
Kütüphane Troleybüs
Moda İskele Kütüphanesi
Muallim Cevdet Kütüphanesi
Naile Akıncı Kütüphanesi
Nasrettin Hoca Kütüphanesi
Rıfat Ilgaz Kütüphanesi
Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi
Taş Mektep Kütüphanesi
Yaşar Kemal Kütüphanesi

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#1 Mayıs#Kütüphane#Açık Mı

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