1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta bugün belediye kütüphaneleri kapalı mı? İşte cevabı

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İstanbul'da ise 1 Mayıs günü açık olan belediye kütüphanelerinin listesi paylaşıldı.
İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da açık olan kütüphanelerin listesi:
|A.Süheyl Ünver Kütüphanesi
|Afife Batur Kütüphanesi
|Ahmet Bedevi Kütüphanesi
|Attila İlhan Kütüphanesi
|Baruthane Kütüphanesi
|Beşiktaş İskele Kütüphanesi
|Bulgur Palas Kütüphanesi
|Çubuklu Silolar Kütüphanesi
|Gülten Akın Kütüphanesi
|Habitat Yaşam Merkezi Kütüphanesi
|Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi
|Kadıköy İskele Kütüphanesi
|Kütüphane Troleybüs
|Moda İskele Kütüphanesi
|Muallim Cevdet Kütüphanesi
|Naile Akıncı Kütüphanesi
|Nasrettin Hoca Kütüphanesi
|Rıfat Ilgaz Kütüphanesi
|Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi
|Taş Mektep Kütüphanesi
|Yaşar Kemal Kütüphanesi