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1 Mayıs'ta ek ders ödenir mi? MEB'den önemli karar

Güncelleme Tarihi:

#Ek Ders Ödemesi#1 Mayıs'ta Ek Ders Ödenir Mi#MEB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 10:10

1 Mayıs ek ders ücreti ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Resmi tatillerde ve bayramlarda okullarda eğitime ara veriliyor. Bu süreçte hizmete devam eden ya da eğitime ara vermek zorunda kalan öğretmenler için DYK ek ders ödemesi olup olmadığı gündemde öne çıkan başlıklardan biri. Peki 1 Mayıs'ta DYK ek ders ödenir mi? İşte konu hakkında bilgiler...

1/31 Mayısta ek ders ödenir mi MEBden önemli karar

1 Mayıs ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği sorgulanıyor. Normal şartlarda kamu çalışanları resmi tatil günlerinde izinli oluyor. Bu süreçte görevlendirilen öğretmen ve yöneticilerde ek ders ücretiyle ilgili bilgileri merak ediyor. Peki 1 Mayıs'ta ek ders ödenecek mi? İşte ayrıntılar...

2/31 MAYISTA VE RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÖDENİR Mİ

1 MAYIS'TA VE RESMİ TATİLLERDE EK DERS ÖDENİR Mİ?

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde yer alan ifade şu şekilde:

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

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3/31 Mayısta ek ders ödenir mi MEBden önemli karar

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

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#Ek Ders Ödemesi#1 Mayıs'ta Ek Ders Ödenir Mi#MEB

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