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1 Mayıs (bugün) tramvay çalışıyor mu 2024, hangi hatlar çalışıyor? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul tramvay seferleri bilgisi

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#1 Mayıs Tramvay Çalışıyor Mu#1 Mayıs#1 Mayıs Tramvay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:13

Bugün tramvay da dahil olmak üzere bazı hatların seferleri durduruldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, Valilik ve İBB duyuruları ile metro, marmaray, tramvay, metrobüs seferlerinde değişikliğe gidildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı bugün tüm yurtta kutlanıyor. Resmi tatil olmasının yanı sıra çalışanlar da en çok kullanılan tramvay sefer saatlerini merak ediyorlar. Peki, 1 Mayıs tramvay çalışıyor mu, açık mı 2024? 1 Mayıs bugün İstanbul tramvay seferleri bilgisi

1/31 Mayıs (bugün) tramvay çalışıyor mu 2024, hangi hatlar çalışıyor 1 Mayıs Çarşamba İstanbul tramvay seferleri bilgisi

1 Mayıs tramvay çalışıyor mu sorusu günün erken saatlerinden itibarek araştırılmaya başlandı. 1 Mayıs Çarşamba günü öncesinde valilik tarafından duyurulan kararı duyuran Metro İstanbul, bazı metro istasyonları ve hatların kapalı olacağı ifadesi, İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde erişime açıldı. Peki, bugün tramvay çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte detaylar...

2/31 MAYIS TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU

1 MAYIS TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Valiliğin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişikliğe gidildi. Bu çerçevede İstanbul'da bazı tramvay seferleri durdurulacak.

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3/31 Mayıs (bugün) tramvay çalışıyor mu 2024, hangi hatlar çalışıyor 1 Mayıs Çarşamba İstanbul tramvay seferleri bilgisi

Alınan kararlar şu şekilde;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve

Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

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