1 Mayıs (bugün) tramvay çalışıyor mu 2024, hangi hatlar çalışıyor? 1 Mayıs Çarşamba İstanbul tramvay seferleri bilgisi

Alınan kararlar şu şekilde;

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve

Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,



Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,