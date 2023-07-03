×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Haziran ayı enflasyon oranı öncesi detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Oranları#Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak#Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanır
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Haziran ayı enflasyon oranı öncesi detaylar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:44

Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. TÜFE ve TEFE olarak açıklanacak olan haziran ayı enflasyon rakamları kira artış oranında da belirleyici olacak. Mayıs enflasyon oranı 39,59 olarak belirlenmiş, böylece enflasyon 17 ayın dip seviyesine yerleşmişti. TÜİK tarafından haziran ayı enflasyon rakamları temmuz ayının ilk haftasında belli olacak. Peki, Haziran enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte haziran ayı enflasyon oranı beklentisi...

Haberin Devamı

Haziran ayı enflasyon rakamları temmuz ayı ile birlikte gündemde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı haziran 2023 için gözler yapılacak olan açıklamaları çevrildi. 2023 Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu. Peki, TUİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklentisi haziran 2023

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının ise 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

Haberin Devamı

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon Oranları#Enflasyon Oranları Ne Zaman Açıklanacak#Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanır

BAKMADAN GEÇME!

VNL finalleri ne zaman Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finali ve maç takvimi

VNL finalleri ne zaman? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finali ve maç takvimi

#Vnl
Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz 2023 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz 2023 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 (MEB) || LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı MEB Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 ne zaman açıklanacak

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 (MEB) || LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? MEB Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 ne zaman açıklanacak?

#Lise Taban Puanları 2023
LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar 2023 Lise tercihleri öncesi deprem bölgesi için duyuru

LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar! 2023 Lise tercihleri öncesi deprem bölgesi için duyuru

#Lise Tercihleri

BAKMADAN GEÇME!

VNL finalleri ne zaman Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finali ve maç takvimi

VNL finalleri ne zaman? Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Finali ve maç takvimi

#Vnl
Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Haftalık Burç Yorumları: 3-9 Temmuz 2023 Haftalık Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz 2023 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 3 Temmuz 2023 Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 (MEB) || LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı MEB Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 ne zaman açıklanacak

LGS LİSE TABAN PUANLARI 2023 (MEB) || LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı? MEB Nitelikli Anadolu ve Fen Liseleri taban puanları 2023 ne zaman açıklanacak?

#Lise Taban Puanları 2023
LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar 2023 Lise tercihleri öncesi deprem bölgesi için duyuru

LGS tercih robotu ve tercih kılavuzu hakkında önemli detaylar! 2023 Lise tercihleri öncesi deprem bölgesi için duyuru

#Lise Tercihleri