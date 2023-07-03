ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Haziran ayı enflasyon oranı öncesi detaylar

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Haziran ayı enflasyon rakamları temmuz ayı ile birlikte gündemde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranı haziran 2023 için gözler yapılacak olan açıklamaları çevrildi. 2023 Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu. Peki, TUİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon oranı beklentisi haziran 2023

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Haziran ayı enflasyon oranlarının ise 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanması bekleniyor.

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HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.