Borsa İstanbul (BİST) bayramda kapalı mı, açık mı?

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Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı sorusu, borsa aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların araştırdığı konu oldu. Piyasaların verildiği kurumlardan birisi olan Borsa İstanbul (BİST) bankaların çalışma saatleri ile aynı sınıfta yer alacak. Peki, Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı çalışıyor mu? İşte konuyla ilgili detaylı bilgiler

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için pazartesi-salı-çarşamba gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

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Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.