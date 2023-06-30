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Bayramın 3 ve 4. günü ne kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

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Bayramın 3 ve 4. günü ne kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 13:28

Kargolar bayramın 3 ve 4. günü açık mı sorusu milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda da ramazan bayramı tatili dolayısıyla operasyonel faaliyetlerinde değişiklik yaptıklarını duyuran kargo firmaları, şubelerinin bu süreçteki çalışma takvimlerini sunmuşlardı. Peki, bayramda kargolar çalışıyor mu? 30 Haziran-1 Temmuz MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

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Kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu? soruları kargo gönderimi veya kargo alımı yapacak olanlar tarafından takip ediliyor. Kargoların 30 Haziran bayramın 3. günü ve 1 Temmuz bayramın 4. günü çalışıp çalışmadığını öğrenecek olanlar, planlarına bu bilgilere göre yön verecekler. Peki, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

Kargolar bayramda açık mı?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 

Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.

 

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