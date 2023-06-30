Bayramın 3 ve 4. günü ne kargolar açık mı, dağıtım yapılıyor mu?

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Kargolar bayramda açık mı, çalışıyor mu? soruları kargo gönderimi veya kargo alımı yapacak olanlar tarafından takip ediliyor. Kargoların 30 Haziran bayramın 3. günü ve 1 Temmuz bayramın 4. günü çalışıp çalışmadığını öğrenecek olanlar, planlarına bu bilgilere göre yön verecekler. Peki, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo açık mı? İşte, o detaylar

Kargolar bayramda açık mı?

Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek.



Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlayacağı söylenebilir.