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Bayram tatili ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman bitecek?

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#Bayram Tatili#Bayram Tatili Ne Zaman Bitiyor#Kurban Bayramı Bitiş Tarihi
Bayram tatili ne zaman, ayın kaçında bitiyor Kurban Bayramı ne zaman bitecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 10:30

'Bayram ne zaman bitecek?' sorusu Kurban Bayramı kapsamında vatandaşlarca sorgulanıyor. Bu yılın Kurban Bayramı hakkındaki tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da ibadetlerini eksiksiz yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl sona ereceği tarihi sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? İşte, bayram tatilinin biteceği tarih bilgisi

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Kurban Bayramı tatili, memurlar için idari izin dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi günü başladı. İdari izin kullanamayan diğer çalışanlar ise Kurban Bayramı tatiline 27 Haziran Salı günü 13.00 itibariyle başlayabildi. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek? İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında detaylı bilgiler

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, 1 Temmuz Cumartesi günü olacak. Resmi olarak 1 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak olan bayram tatili, 2 Temmuz Pazar gününün de hafta sonu olması dolaysıyla, pazar gününe kadar devam edecek. 

Kurban Bayramı sonrasında ilk mesai günü, 3 Temmuz Pazartesi günü olacak.

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