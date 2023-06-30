Bayram tatili ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Kurban Bayramı ne zaman bitecek?

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Kurban Bayramı tatili, memurlar için idari izin dolayısıyla 24 Haziran Cumartesi günü başladı. İdari izin kullanamayan diğer çalışanlar ise Kurban Bayramı tatiline 27 Haziran Salı günü 13.00 itibariyle başlayabildi. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek? İşte, Kurban Bayramı tatili hakkında detaylı bilgiler

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA BİTİYOR?

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, 1 Temmuz Cumartesi günü olacak. Resmi olarak 1 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacak olan bayram tatili, 2 Temmuz Pazar gününün de hafta sonu olması dolaysıyla, pazar gününe kadar devam edecek.

Kurban Bayramı sonrasında ilk mesai günü, 3 Temmuz Pazartesi günü olacak.